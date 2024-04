Festival dell'economia di Trento: conto alla rovescia per la presentazione del programma

Appuntamento martedi' 9 aprile alle ore 11.30 a Milano (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 apr - Manca poco alla conferenza stampa di presentazione del programma della 19ma edizione del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 ORE e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento e in collaborazione con il Comune di Trento e l'Universita' di Trento.

L'appuntamento e' per martedi' 9 aprile alle ore 11.30, presso il Mudec-Museo delle Culture, Auditorium (via Tortona 56 - Milano). La conferenza potra' essere seguita anche in diretta streaming sul sito www.festivaleconomia.it e sole24ore.com e sulla pagina Facebook del Festival e gli account social del Sole 24 Ore.

Alla conferenza stampa, moderata dal responsabile dell'ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento Giampaolo Pedrotti, interverranno il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il presidente del Gruppo 24 ORE Edoardo Garrone, l'amministratrice delegata del Gruppo 24 ORE Mirja Cartia d'Asero, il sindaco del Comune di Trento Franco Ianeselli, il direttore del Sole 24 Ore, Radiocor e Radio 24 Fabio Tamburini, l'amministratore delegato di 24 ORE Eventi Federico Silvestri, il rettore dell'Universita' degli studi di Trento Flavio Deflorian e l'amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini.

red-

(RADIOCOR) 06-04-24 18:09:57 (0400) 5 NNNN