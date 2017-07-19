Federchimica: con Fondazioni Its Academy accordo per promuovere formazione chimica -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - Attraverso questa collaborazione, le parti si impegnano anche a migliorare le attivita' di orientamento per attrarre giovani talenti verso percorsi fortemente innovativi, contribuendo inoltre a rendere l'offerta formativa piu' uniforme e strutturata su tutto il territorio italiano. Sono diverse le Fondazioni Its Academy dell'area Chimica e Nuove Tecnologie che hanno aderito all'inziativa, ben distribuite su tutto il terrirotio nazionale: dalla Lombardia alla Puglia, passando per Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Calabria e Sicilia. Grazie alla stretta collaborazione con il mondo delle imprese, cui e' affidata circa la meta' delle ore di docenza, la percentuale dei diplomati Its Academy in possesso di un contratto di lavoro a 12 mesi dal conseguimento del titolo e' dell'84%, con una coerenza tra percorso di studi e tipologia di occupazione pari al 93% (fonte Indire). 'Questo accordo rappresenta un passo significativo per valorizzare il talento dei nostri giovani e garantire alle imprese le competenze d'eccellenza necessarie per affrontare con successo la transizione tecnologica e ambientale. Sostenere con convinzione gli Its Academy significa investire nel futuro e nella competitivita', consolidando un ponte solido tra i banchi di scuola e il mondo industriale, capace di offrire prospettive occupazionali concrete, stabili e di alta qualita'' ha commentato Francesco Buzzella, presidente di Federchimica.

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(RADIOCOR) 26-04-26 12:57:56 (0267) 5 NNNN