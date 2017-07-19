Federated Hermes: debito emergente, chi vince e chi perde in nuova geografia energia - PAROLA AL MERCATO

di Mohammed Elmi* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - All'inizio del conflitto, il debito emergente ha subito un crollo, in linea con gli altri asset rischiosi. Con il protrarsi del conflitto, i mercati hanno pero' iniziato a distinguere, facendo una selezione tra vincitori e perdenti.

I paesi esportatori di petrolio al di fuori della zona di guerra immediata, come Malesia, Nigeria e Angola, trarranno vantaggio dal forte aumento dei prezzi dell'energia. Al contrario, gli importatori netti di petrolio come Indonesia e Turchia devono far fronte a un aumento della spesa per l'importazione di carburante, il che accresce la pressione sui loro conti correnti e sulle riserve valutarie.

In questo contesto, privilegiamo il segmento high yield dei mercati emergenti e, all'interno di esso, i mercati di frontiera. I mercati di frontiera rappresentano il livello successivo delle economie emergenti - caratterizzati da significativi deficit infrastrutturali e da elevati livelli assoluti di poverta' - ma molti di essi sono su una traiettoria di rapido sviluppo. Privilegiamo in particolare i crediti dei mercati di frontiera come Costa d'Avorio, Ghana, Pakistan e Sri Lanka, che combinano rendimenti interessanti con fondamentali di credito sottostanti in miglioramento.

*Senior Portfolio Manager for Emerging Market Debt di Federated Hermes "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

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