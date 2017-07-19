Fed: pressioni su catena approvvigionamento intensificate a marzo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 6 apr - A marzo, le pressioni sulla catena di approvvigionamento si sono intensificate, raggiungendo livelli che non si vedevano dall'inizio del 2023, secondo i dati pubblicati dalla Federal Reserve di New York. Nel suo ultimo Global Supply Chain Pressure Index, la Fed ha affermato che l'indice e' salito a 0,68, rispetto allo 0,54 registrato a febbraio. Un valore pari a zero indica livelli normali di pressione sull'offerta, mentre un numero positivo denota una pressione crescente. La Fed di New York non ha fornito alcuna spiegazione per l'aumento dell'indice di marzo, ma e' quasi certamente correlato alle interruzioni legate alla guerra in Medio Oriente, iniziata con gli attacchi israeliani contro l'Iran.

Anche con l'aumento di marzo, il dato piu' recente e' ben lontano dal picco di 4,49 registrato nel dicembre 2021, quando le pressioni legate al Covid-19 gravavano sull'economia.

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(RADIOCOR) 06-04-26 18:30:46 (0344) 5 NNNN