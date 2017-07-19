Farmaci: incontro Tajani-Va'rhelyi, da crisi Hormuz effetti su export e trasporto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 apr - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato oggi il Commissario Europeo per la Salute, Olive'r Va'rhelyi. L'incontro - comunica la Farnesina in una nota - si e' focalizzato sulle conseguenze del blocco dello Stretto di Hormuz sugli scambi commerciali di settore, sulle sfide per il settore farmaceutico legate ai dazi e sui controlli fitosanitari sui prodotti importati nell'Ue da Paesi terzi. Tajani ha sottolineato come 'il settore farmaceutico sia un motore fondamentale dell'export italiano', esprimendo 'preoccupazione per l'impatto della crisi di Hormuz sulle esportazioni, in particolare verso i mercati del Golfo, una destinazione importante per i nostri prodotti farmaceutici'.

Nel 2025 - ricordano dal ministero - l'Italia ha esportato nel complesso farmaceutici per un valore di 69,2 miliardi di euro (+28,5% sul 2024), pari al 10,8% dell'export nazionale.

Il nostro Paese si colloca al 7mo posto tra i principali paesi esportatori al mondo nel settore. Tajani e Va'rhelyi hanno poi discusso delle possibili misure Ue di fronte alle sfide logistiche causate dal blocco di Hormuz, 'con un'addizionale riduzione della capacita' di trasporto aereo stimata tra il 4% e il 12%, che incide sulle catene di approvvigionamento del farmaceutico e sui tempi di consegna, sui costi e sulla prevedibilita'', rilevano ancora dalla Farnesina.

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