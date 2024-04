EY: Italia al sesto posto su nove in Ue per politiche di inclusione

Lo European Dei Index assegna un punteggio 5,36 su 10 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 apr - La Diversity, Equity and Inclusion (Dei) sta diventando sempre piu' rilevante nell'agenda delle aziende in tutto il mondo, ma solo il 6% delle imprese in Italia sta realmente sviluppando una cultura inclusiva sul posto di lavoro.

L'Italia si posiziona infatti al sesto posto in Europa su nove paesi analizzati per le politiche di inclusione, secondo il nuovo report EY European DEI Index che analizza lo status attuale delle politiche di inclusione a 360 nel nostro paese e fornisce un inedito sistema di misurazione, in base al quale l'Italia ha un punteggio di 5,63 su 10. Lo studio e' stato realizzato da Ft-Longitude su un campione di 900 manager e 900 dipendenti non manager di nove paesi europei, oltre all'Italia, anche Spagna, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Portogallo, Paesi Bassi e Belgio. Secondo Francesca Giraudo, Talent Leader di EY in Italia e Deputy Talent Leader in Europe West 'l'attenzione di media e investitori sui temi Esg ha contribuito allo sviluppo delle strategie di DE&I ma, sebbene ci siano stati dei progressi negli ultimi anni, c'e' ancora molto da fare'. Massimo Antonelli, Ceo di Ey Italia e Coo di EY Europe West osserva: 'Sono convinto che senza una vera trasformazione della cultura aziendale sia impossibile ottenere davvero dei progressi concreti. Lo conferma la survey con il 22% dei manager che lo identificano proprio come principale ostacolo al miglioramento'.

