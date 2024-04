Export: Istat, nel IV trim +8,1% nel Centro, nel 2023 boom del Sud (+16,9%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 apr - Nel quarto trimestre 2023 l'Istat ha rilevato una forte crescita congiunturale delle esportazioni per il Centro (+8,1%), un aumento piu' contenuto per il Sud e Isole (+3,5%) e il Nord-ovest (+2,1%) e una lieve flessione per il Nord-est (-0,7%). Lo segnala l'Istat diffondendo oggi i dati sull'export delle regioni italiane nel quarto trimestre del 2023. Nel 2023, rispetto all'anno precedente, l'export risulta stazionario ed e', secondo l'Istat, sintesi di dinamiche territoriali molto differenziate: l'aumento delle esportazioni e' marcato per il Sud (+16,9%) e piu' contenuto per il Nord-ovest (+2,4%), mentre si registra una flessione per il Nord-est (-0,8%) e il Centro (-3,1%) e una netta contrazione per le Isole (-19,2%). Nel complesso del 2023, le regioni piu' dinamiche all'export sono state Campania (+29,2%), Calabria (+22,7%), Molise (+21,0%), Abruzzo (+13,6%). Quelle che hanno registrato le flessioni piu' ampie, Sardegna (-24,2%), Valle d'Aosta (-21,5%), Sicilia (-16,6%), Friuli-Venezia Giulia (-13,6%), Marche (-12,3%) e Lazio (-9,7%).

