Ex Ilva: Trib. Milano, senza alcuni adempimenti stop da agosto area a caldo Taranto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 feb - Il Tribunale di Milano - su ricorso di alcuni cittadini di Taranto - ha disapplicato parzialmente l'Aia 2025 - il provvedimento che consente l'attivita' del sito - per lo stabilimento pugliese dell'ex Ilva e ha ordinato la sospensione dell'area a caldo del sito dal 24 agosto 2026. Lo comunica il Tribunale, specificando che il provvedimento non e' immediatamente esecutivo e lo sara' solo se non verranno effettuati alcuni adempimenti, quali in particolare l'integrazione dell'Aia 2025.

