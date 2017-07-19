Ex Ilva: per commissari sospensione centrale mette a rischio produzione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 apr - Un'altra conseguenza dello stop alla centrale e' che si rende impossibile approvvigionare di energia gli impianti a valle dell'area a caldo a Taranto, come quelli di laminatura. Per l'amministrazione di AdI, quindi, senza l'area a caldo e senza la produzione di acciaio a Taranto, oltre a fermarsi le altre aree dello stabilimento pugliese, si hanno conseguenze anche negli altri siti italiani del gruppo in Liguria e Piemonte, ai quali viene a mancare la materia prima che arriva da Taranto. Come fanno notare fonti vicine ai commissari, la decisione del sindaco di Taranto arriva a poche ore dagli incontri tra gli enti locali pugliesi - tra cui lo stesso Comune - e i rappresentanti di Jindal Steel, societa' indiana che ha presentato una manifestazione di interesse per l'ex Ilva e che erano stati definiti 'positivi'.

Fla-Liv

(RADIOCOR) 14-04-26 18:22:46 (0711) 5 NNNN