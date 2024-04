Ex Ilva: Fiom, se non riparte attivita' Cig lavoratori va integrata

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 apr - Se la produzione dell'ex Ilva non ripartira' in tempi brevi, la cassa integrazione dei lavoratori va integrata economicamente. E' la richiesta arrivata dal segretario generale della Fiom-Cgil, Michele De Palma. 'I lavoratori chiedono di tornare a lavorare. Per poterlo fare servono i soldi che sono necessari per fare le manutenzioni, mettere in sicurezza e far ripartire le produzioni. La gente non puo' restare in cassa integrazione nelle stesse condizioni dell'indennita' di cassa. Se si decide - i commissari e il Governo - che non ci sono i tempi giusti per la ripresa dell'attivita', va integrata la cassa integrazione', ha affermato De Palma a margine di una assemblea con i lavoratori ex Ilva a Genova.

Fla-

(RADIOCOR) 04-04-24 11:42:36 (0284) 5 NNNN