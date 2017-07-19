Ex Ilva: Fim-Fiom-Uilm, autoconvocazione a Palazzo Chigi il 9 marzo

Perche' non e' arrivata alcuna risposta dal Governo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 feb - I sindacati dei metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm annunciano una autoconvocazione a Palazzo Chigi per il prossimo 9 marzo, alla luce del fatto che non e' arrivata alcuna risposta dal Governo sulle richieste di incontro, per conoscere lo stato della discussione sul futuro dell'ex Ilva, la piu' grande azienda siderurgica italiana e sul destino di 20mila persone.

'Ad, oggi, siamo ancora fermi al cosiddetto 'Piano corto', presentato dal Governo nell'ultimo incontro dello scorso 18 novembre, che non prevede alcuna prospettiva oltre il prossimo mese di marzo', indicano i sindacati in una nota.

Inoltre, aggiungono, 'dal Governo e' arrivata esclusivamente la convocazione per la proroga della cassa integrazione, atto dovuto per legge per 4.550 lavoratori, oltre ai circa 1.500 in Ilva in As e alle migliaia di lavoratori del sistema degli appalti, che non risolve i problemi ma li drammatizza ulteriormente'.

