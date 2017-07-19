Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Radiocor › Economia
Ex Ilva: Calderone, tavolo sara' aggiornato, data nei prossimi giorni
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 feb - Per quanto riguarda l'ex Ilva "il tavolo sara' aggiornato nei prossimi giorni e su questo, ovviamente noi continuiamo il nostro monitoraggio". Lo ha detto Marina Calderone, ministra del Lavoro, a margine di un convegno su Ai e lavoro.
Il tribunale di Milano ha imposto ieri lo stop dell'impianto in funzione per problemi ambientali.
