            Notizie Radiocor

            Ex Ilva: Calderone, tavolo sara' aggiornato, data nei prossimi giorni

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 feb - Per quanto riguarda l'ex Ilva "il tavolo sara' aggiornato nei prossimi giorni e su questo, ovviamente noi continuiamo il nostro monitoraggio". Lo ha detto Marina Calderone, ministra del Lavoro, a margine di un convegno su Ai e lavoro.

            Il tribunale di Milano ha imposto ieri lo stop dell'impianto in funzione per problemi ambientali.

