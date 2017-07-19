Europa: trasporto ferroviario, in Albania e Kosovo si sognano i nuovi treni - 2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar -Il servizio prosegue sottolineando che 'l'unica linea passeggeri attualmente operativa in Albania e' la Tirana-Durazzo-Elbasan (causa lavori i treni al momento fermano in un sobborgo di Tirana, Kashar). Le linee operative in Kosovo collegano Pristina a Pe e a Hani i Elezit'.

Secondo gli esperti intervistati nell'ambito del servizio, 'con investimenti adeguati nel giro di cinque anni sarebbe possibile ricostruire il sistema ferroviario albanese ed estendere i collegamenti verso la Serbia Tra i progetti strategici, ne sono stati indicati due. 'Uno consiste nell'ammodernamento della linea Tirana-Durazzo, che dovrebbe garantire treni dalla velocita' minima di 100 km/h e biglietti con tariffe comprese tra 1 e 12 euro - prosegue il servizio -.E' prevista poi la realizzazione di una nuova linea di 5 chilometri tra Tirana e l'aeroporto della capitale, grazie a un investimento di 69,7 milioni di euro da parte del Quadro di investimento per i Balcani occidentali (Western Balkans Investment Framework) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo'. Nonostante gli sforzi e le promesse, 'i lavori sulle linee ferroviarie tra Tirana, l'aeroporto e Durazzo sono alle prese con continui ritardi e.

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(RADIOCOR) 21-03-26 12:27:36 (0213) 5 NNNN