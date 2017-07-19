Europa: tatuaggi, tendenza che nei Paesi dell'Ue interessa 60 milioni di persone

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - Cresce il numero di persone tatuate nei Paesi dell'Ue. In Italia il numero e' di circa 7 milioni persone che diventano 60 milioni nell'intero scenario europeo. Numeri sottolineati da Ignazio Stanganelli, professore associato di clinica dermatologica e direttore della scuola di specializzazione in dermatologia dell'universita' di Parma, secondo il quale 'potrebbero essere anche sottostimati'.

'Nel corso degli ultimi 50 anni il tatuaggio ha subito un'evoluzione tecnica - dice Massimiliano Crez Freguja, responsabile dell'associazione tatuatori.it rappresentante del Veneto -. Oggi c'e' una complessita' di stili in cui la tecnica storica si unisce a quella moderna. E il risultato si vede anche nella grafica moderna che e' stata influenzata da questo cambiamento. Non e' certo un caso trovare disegni di tatuaggi incorniciati'. Quanto ai soggetti, non c'e' uno standard. 'Si passa dai tradizionali tatuaggi giapponesi ai tribali - aggiunge - ma non mancano i soggetti legati a nuove tecniche e quelli particolarmente elaborati'. E poi quella che si chiama trasversalita': 'Il panorama di chi si tatua va dai ventenni agli ottantenni - aggiunge - dagli operai ai medici'.

L'intero sistema deve pero' fare i conti con le insidie che si nascondono dietro chi lavora senza autorizzazione. 'Non e' solamente una questione di nero ma anche di sicurezza - aggiunge Massimiliano Crez Freguja -. Chiunque puo' comprarsi online gli strumenti per tatuare, e teoricamente potrebbe farlo anche cosi'. E' chiaro che, se non si ha una formazione e una preparazione alle spalle, si corre il rischio di fare danni alle persone'. A guardare con molta attenzione il mondo dei tatuaggi e' la comunita' scientifica, anche alla luce dei numeri significativi. 'In Italia le stime piu' solide parlano di circa 7 milioni di persone tatuate, pari a circa il 12-13% della popolazione, ma e' verosimile che oggi il numero sia ancora maggiore, soprattutto tra i giovani adulti - dice . In Europa si stimano oltre 60 milioni di persone tatuate, con una crescita destinata a proseguire -premette Ignazio Stanganelli, professore associato di clinica dermatologica e direttore della scuola di specializzazione in dermatologia dell'universita' di Parma -. Questo ci dice che il tatuaggio non e' piu' una pratica marginale o di nicchia, ma un fenomeno sociale molto diffuso'.

Col - Mad.

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