Europa: orientamenti politici, anche le giovani donne si spostano a destra

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - Nei Paesi dell'Ue il sostegno alla destra resta prevalentemente maschile anche se cresce il voto femminile. E' quanto racconta un servizio pubblicato da El Confidencial nell'ambito del progetto internazionale PULSE.

'Secondo lo studio dell'European Policy Centre (EPC), "Una stanza tutta per se' e' tutto cio' che ci si puo' permettere: perche' le giovani donne si spostano verso l'estrema destra", di cui Javier Carbonell, analista politico del programma European Politics and Institutions e' autore - si legge nel servizio -, i partiti di estrema destra in tutta Europa hanno visto una riduzione del divario di genere tra i loro elettori, mentre la percentuale di donne e' aumentata. Se nel 2018 le donne rappresentavano il 15%, nel 2023 avevano raggiunto il 20%'.

Carbonell sostiene che 'il loro spostamento verso l'estrema destra sta procedendo a un ritmo piu' lento', una tendenza che negli ultimi anni e' stata guidata da fattori socioeconomici. 'Deriva dalla disillusione nei confronti della promessa non mantenuta di indipendenza economica - spiega l'esperto a El Confidencial -; tuttavia, ora che l'hanno raggiunta, il contesto economico impedisce loro di esercitarla'. Secondo il servizio le giovani donne 'percepiscono le promesse del femminismo come non mantenute, in un sistema economico che non consente loro di ottenere tutto cio' che era stato loro promesso. Anche la difficolta' di accesso al mercato del lavoro e all'alloggio, unita alla crescente precarieta' per i giovani, non soddisfa le loro esigenze'.

Col - Mad

(RADIOCOR) 26-04-26 19:13:37 (0492) 5 NNNN