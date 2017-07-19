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            Europa: orientamenti politici, anche le giovani donne si spostano a destra - 2 -

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - C'e' poi un altro aspetto che viene evidenziato dal servizio e riguarda la questione economica. 'Secondo i dati del secondo studio Mastercard Women and Finance (2023), solo il 37% delle donne spagnole si dichiara sicura del proprio livello di conoscenze finanziarie generali e appena il 33% si sente economicamente supportata sul posto di lavoro - prosegue il servizio -. Tra frustrazione e consumo dei social media, la narrazione di un ritorno alla tradizione e ai valori difesi dai partiti di estrema destra si diffonde piu' facilmente tra i giovani'. Il servizio sottolinea che, nonostante tutto 'le donne continuano a guidare l'elettorato di sinistra in Europa. Ad esempio, in Croazia, il partito piu' votato tra i giovani dai 18 ai 29 anni e' stata la coalizione verde-sinistra Moemo! (21,7%). Tuttavia, il blocco di centro-destra e di destra (composto da HDZ, DP e Most) e' riuscito a conquistare una quota maggiore del voto giovanile in generale, secondo H-Alter.org. Secondo i dati IPSOS, i partiti di destra come il Movimento per la Patria (DP) e l'HDZ hanno una base di sostenitori prevalentemente maschile'. C'e' poi la disaffezione politica che, come rimarca il servizio, spinge.

            all'astensione o al voto all'estrema destra. Col - Mad

            (RADIOCOR) 26-04-26 19:14:57 (0493) 5 NNNN

              


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