Europa: maltrattamento animali, non tutti i Paesi si comportano allo stesso modo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - Nel servizio ci sono poi le diverse testimonianze e i differenti racconti delle volontarie e delle altre persone impegnate nelle diverse iniziative in difesa degli animali. 'La nostra organizzazione effettua controlli sia nelle aree urbane che in quelle rurali - ricostruisce il servizio dando voce a una volontaria intervistata -. Notiamo che anche le persone con redditi elevati tengono i cani legati alle strade in condizioni inadeguate. La stessa cosa accade nella citta' di Vilnius, non dipende dal reddito dei residenti. La situazione e' determinata dall'atteggiamento della persona nei confronti dell'animale stesso'. Affinche' un emendamento alla legge che vieta di legare gli animali alle gabbie possa essere preso in considerazione dal Seimas, sono necessarie almeno 50.000 firme. Per questo motivo, l'associazione Animal Welfare Initiatives ha lanciato la petizione. 'Nella Repubblica Ceca e' entrato in vigore un emendamento alla legge che considera crudele verso gli animali tenere i cani legati a una gabbia e ne vieta l'uso, come riporta il portale di notizie ceco Denik Referendum - prosegue ancora il servizio -. Nel paese, dal 1 al 16 gennaio 2026, il Servizio Veterinario Statale ha ricevuto 113 denunce relative a cani tenuti legati a una gabbia'. Attualmente, tenere un animale domestico legato a una gabbia per lungo tempo e' vietato in 15 paesi dell'UE: 'Austria, Malta, Cipro, Grecia, Germania.In Lituania, Slovacchia, Slovenia, Italia, Danimarca, Svezia, Polonia, Repubblica Ceca, Croazia, Ungheria e Lettonia - si legge ancora -. Quando i residenti dovrebbero obbedire? Sebbene in Lituania non sia vietato dalla legge tenere i cani legati a una gabbia, in alcuni casi tale pratica puo' essere considerata maltrattamento di animali o addirittura tortura'.

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(RADIOCOR) 22-03-26 12:52:09 (0196) 5 NNNN