Europa: istruzione, gli studenti lituani studiano di piu' di Grecia, Spagna, Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mar - Gli studenti lituani studiano di piu'. O meglio, il carico di lavoro degli studenti in Lituania e' superiore a quello degli altri che vivono in Grecia, Spagna e Italia. E' quanto viene raccontato in un servizio pubblicato su Delfi.lt nell'ambito del progetto internazionale PULSE. 'Secondo il Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport lituano (SMSM), non sono ancora previsti adeguamenti o miglioramenti al programma scolastico - racconta il servizio -. Nelle scuole lituane, il carico di lavoro e il numero di materie sono determinati dai Piani Generali di Istruzione. Secondo lo SMSM, nelle classi primarie gli studenti studiano 14-15 materie: 11 obbligatorie (nelle scuole in lingua delle minoranze nazionali - 12) e altre 3 materie che possono essere insegnate in lezioni separate o integrate nel contenuto di altre materie'. Non e' tutto: ' Nell'istruzione di base, sono obbligatorie 18 materie, e nelle scuole per le minoranze nazionali - 19 - prosegue -. Secondo il ministero, sono previste anche attivita' sociali e civiche obbligatorie.

Allo stesso tempo, nell'istruzione secondaria, gli studenti devono scegliere almeno 8 materie'.

Il servizio continua : 'Nell'istruzione secondaria - racconta il servizio citando il ministero -, gli studenti studiano la lingua lituana, nelle scuole nelle lingue delle minoranze nazionali la loro lingua madre, matematica, educazione fisica. Queste sono materie obbligatorie. Il gruppo successivo e' formato da gruppi di materie, dai quali gli studenti devono scegliere di studiare almeno una materia per gruppo: educazione morale, scienze naturali, arte, educazione sociale. Il terzo gruppo di materie e' a scelta: astronomia, sicurezza nazionale e difesa nazionale, storia dell'arte, latino e cultura antica, una terza lingua straniera'.

Col-Mad

(RADIOCOR) 28-03-26 10:00:05 (0159) 5 NNNN