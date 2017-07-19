Europa: dipendenza da Gnl rischia di minare obiettivi climatici nei Paesi Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 apr - La dipendenza da Gnl rischia di minare gli obiettivi climatici dell'Europa. A delineare questa ipotesi nello scenario dei Paesi europei pubblicato su uwecworkgroup.info nell'ambito del progetto internazionale PULSE. 'La fine delle importazioni di gas russo in Europa, in risposta all'invasione su vasta scala dell'Ucraina, e la loro sostituzione con il Gnl, avrebbero dovuto essere una misura di emergenza temporanea - si legge nel servizio -. Tuttavia, il ritmo di sviluppo delle infrastrutture per il Gnl in Europa suggerisce che non sara' facile eliminare gradualmente il gas fossile nel prossimo futuro'. Il servizio ricorda che dalll'inizio dell'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina nel febbraio 2022 fino alla fine dello scorso anno, 'l'Europa ha costruito dieci unita' galleggianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) e ampliato sette terminali esistenti, aumentando la capacita' totale delle infrastrutture esistenti di circa 50 miliardi di metri cubi all'anno'.

'Tuttavia, questo ritmo senza precedenti, nel contesto di un'emergenza, avra' conseguenze per i decenni a venire - prosegue il servizio -. Il paradosso e' evidente: mentre la capacita' di importazione e' in crescita, il consumo di gas nell'UE e' diminuito del 20% tra il 2021 e il 2024 (IEEFA EU Gas Flows Tracker). Il risultato non e' un sistema piu' sicuro, bensi' una dipendenza dai combustibili fossili, che influenzera' la politica energetica europea almeno fino alla meta' del secolo'.

Col-Mad

(RADIOCOR) 06-04-26 13:24:00 (0136) 5 NNNN