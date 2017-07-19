Europa: dalle Canarie ai Caraibi, oltre 4mila fisioterapisti spagnoli in Francia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 9 mag - Piu' di 4.000 fisioterapisti spagnoli lavorano in Francia, molti dei quali in territori d'oltremare. Con oltre 2 milioni di sedute al giorno, il sistema sanitario francese e' costretto ad assumere professionisti provenienti da altri Paesi. E' quanto evidenzia un servizio pubblicato su El Confidencial nell'ambito del progetto internazionale PULSE.

'Il 10% dei 113.004 fisioterapisti che esercitano in Francia proviene da altri paesi dell'Unione Europea, secondo i dati di aprile 2016 del Consiglio Nazionale dell'Ordine Francese dei Massaggiatori-Fisioterapisti, l'organismo che regola la professione nel paese - racconta il servizio -. Attualmente, in Francia lavorano 101.597 fisioterapisti francesi e 11.407 provenienti da altri paesi dell'UE. Di questi, 4.136 sono spagnoli'.

Ogni anno, in Spagna si laureano circa 5.000 nuovi fisioterapisti e, secondo il CSIF, nel paese sono iscritti all'albo oltre 68.000 professionisti. Tuttavia, solo una piccola percentuale lavora all'interno del Servizio Sanitario Nazionale.' Sebbene il sistema sanitario pubblico spagnolo offra servizi di fisioterapia, "il problema risiede nella scarsita' di posizioni professionali", spiega il Sindacato degli Infermieri Spagnoli (SATSE) - prosegue il servizio -.

Questa carenza comporta tempi di attesa di settimane e mesi, con conseguente potenziale peggioramento dei problemi di salute e costi economici elevati. Per i neolaureati, questo significa "combinare precari contratti a tempo determinato nel settore pubblico, se possibile - cosa che in molti casi non accade - con lavori nel settore privato, spesso come falsi lavoratori autonomi", lamenta SATSE. Alcuni cercano di ottenere un posto fisso, "ma data la loro scarsita', nel breve termine e' praticamente impossibile", sottolineano'.

Col - Mad.

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