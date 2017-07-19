Europa: benessere animale, i paesi che vietano di legare i cani ai trasportini

(Il Sole 24 ore Radiocor) - Roma, 8 mar - La Lituania vuole vietare di legare i cani ai trasportini. In altri Paesi, tra cui la vicina Lettonia, hanno gia' vietato questa pratica di tenere gli animali domestici. A raccontare questo aspetto relativo alle norme in difesa degli animali e' un servizio pubblicato su Delfi.lt nell'ambito del progetto internazionale PULSE.

'I cani sono animali sociali. Quando sono legati, non possono soddisfare i loro bisogni primari, quindi spesso provano stress, ansia, rabbia, aggressivita' - racconta una esperte di una grande organizzazione animalista intervistata da Delfi -. Questo stato puo' essere rivolto all'ambiente o a se stessi, quindi l'animale inizia a farsi del male. La maggior parte degli animali arrivati al rifugio erano tenuti legati a catene'. Non solo, l'esperta aggiunge: 'Riceviamo animali storpi, animali con ferite al collo causate dalle catene, animali con problemi psicologici, animali non socializzati, animali che non sanno come comportarsi. Dobbiamo lavorare molto con questi animali affinche' vengano notati e trovino una nuova casa'.

Col-Mad.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 08-03-26 19:55:00 (0476)EURO 5 NNNN