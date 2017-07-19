Europa: ambiente e salute, il peso delle emissioni di CO2 delle strutture sanitari - 2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - Il servizio prosegue ricordando qualche caso. 'Dopo una completa ristrutturazione, l'Ospedale Distrettuale di Schwaz ha dimezzato il suo consumo energetico e ora copre il 90% del suo fabbisogno rimanente con energia rinnovabile. In sintesi: 392 tonnellate di CO2 in meno all'anno - prosegue ancora il servizio-. Ma quanti ospedali stanno seguendo l'esempio di Schwaz? Quanto sono significativi i risparmi effettivi? Come si stanno evolvendo le emissioni complessive del settore? Non ci sono risposte affidabili a queste domande'.

La strategia prevedeva rapporti annuali sui progressi compiuti, ma questi non si sono ancora concretizzati.

'La maggior parte delle emissioni ospedaliere proviene da farmaci e dispositivi medici - prosegue -. Questa immagine mostra una fabbrica nella provincia cinese di Anhui dove vengono prodotti guanti medicali'. Molti progetti si concentrano anche sugli ambiti piu' semplici: energia ed edilizia. 'Eppure questo settore rappresenta solo il 13% dell'impronta di carbonio dell'industria. I prodotti farmaceutici e i dispositivi medici costituiscono una quota di gran lunga maggiore, pari a quasi il 38% - si legge ancora -. I gas anestetici, ad esempio, sono migliaia di volte piu' potenti gas serra della CO2 e vengono ancora spesso rilasciati incontrollati nell'aria nelle sale operatorie.

Persino i guanti monouso negli ospedali austriaci generano oltre 10.000 tonnellate di CO2 equivalente all'anno'. Col -.

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(RADIOCOR) 22-03-26 12:50:49 (0194) 5 NNNN