Energia: Trentino effetto leva, 32mln al fotovoltaico ne muovono 100

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 apr - Non bastano gli investimenti pubblici, ne' quelli privati: per raggiungere gli obbiettivi energetici e climatici e' necessaria un'alleanza pubblico-privato che generi l'effetto moltiplicatore. Va in questa direzione il caso Trentino di fronte alla doppia sfida che l'Europa si e' data. 'L'effetto leva e' fondamentale', spiega Sara Verones, direttrice Ufficio Studi e Pianificazione delle Risorse Energetiche della Provincia di Trento nell'appuntamento di domani di Energy for Future sul sito del Sole24Ore. Un esempio? 'Per incentivare le imprese a dotarsi di pannelli fotovoltaici abbiamo dato contributi per circa 32 milioni di euro, che hanno mosso investimenti oltre i 100 milioni di euro. Altri incentivi per circa 2 milioni di euro sono andati all'efficientamento dei condomini e del settore residenziale, muovendo circa 40 milioni'.

