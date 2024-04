Energia: Tages e Delos al Green Energy Day con 2 impianti fotovoltaici

In Campania e Sardegna saranno aperti al pubblico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 apr - Tages Capital Sgr e Delos Service aprono le porte al pubblico di due impianti fotovoltaici, in Campania e in Sardegna, in occasione del Green Energy Day, la Giornata della transizione energetica, che si celebra oggi, organizzata dal Coordinamento Free e patrocinata dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Si tratta nello specifico di un impianto a terra fisso con una potenza di circa 20 Mw, della societa' Saniso, situato nel comune di Giugliano in Campania (Napoli). L'altro impianto, della societa' Blusolar Uno, si trova nel comune di Uta (Cagliari) ed e' un tracker monoassiale con potenza di circa 82 Mw). Entrambi gli impianti sono detenuti da fondi gestiti da Tages, societa' di gestione del risparmio specializzata in prodotti alternativi, che oggi rappresenta il secondo operatore fotovoltaico in Italia per potenza installata. Delos e' una societa' di asset management e Operations & Maintenance di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che gestisce l'intero parco di impianti dei fondi Tages Helios, Tages Helios II e Tages Helios Net Zero. Nell'ambito dell'iniziativa si prevede l'apertura al pubblico di siti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di aziende in tutta Italia che abbiano intrapreso un percorso di efficientamento energetico.

