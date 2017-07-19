Energia: Tabarelli, con ora legale risparmio di 20 euro a famiglia

A Radio24: illuminazione incide meno sulla spesa elettrica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mar - Un'ora in piu' di luce sposta poco la spesa degli italiani in un mondo in cui i consumi elettrici dipendono sempre piu' da abitudini che nulla hanno a che fare con l'illuminazione. "Con il cambio tra ora legale e ora solare la spesa di una famiglia tipo, quella che consuma 2700 chilowattora all'anno e che spende in condizioni normali circa 700euro per l'elettricita', il risparmio si stima tra i 20 e i 30 euro l'anno per la luce giornaliera", dice Davide Tabarelli di Nomisma a Radio24 ospite a L'economia delle piccole cose. "Il motivo - spiega - e' che col cambio d'ora si risparmia sull'illuminazione, ma la lavatrice, la lavastoviglie, i condizionatori si usano comunque. L'idea di un grosso risparmio col cambio d'ora arriva da una concezione ormai arcaica di un'elettricita' che serviva soprattutto a fare illuminazione. Ed era vero che in grande parte l'utilizzo di allora era nella luce, tanto che la chiamiamo ancora adesso la bolletta della luce e non diciamo la bolletta dell'elettricita'. Ma nel frattempo i consumi, nelle famiglie ma anche nelle fabbriche e nei servizi sono esplosi per altre cose che non sono illuminazione", spiega. "Anche l'illuminazione pubblica stradale, ad esempio, incideva tantissimo. Adesso in totale non arriviamo a 5mld di chilowattora di consumo per l'illuminazione pubblica quando i consumi totali sono di 320, vicino all'1,5-2% del totale a livello nazionale". Numeri, "neanche comparabili con i costi della crisi energetica che deriva dal conflitto in corso", conclude Tabarelli.

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(RADIOCOR) 28-03-26 16:34:12 (0400) 5 NNNN