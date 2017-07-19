Energia: sottoscritta intesa Difesa Sevizi con Gse per transizione e sicurezza -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 mar - 'La collaborazione con il Gse ci permettera' di accelerare la riqualificazione energetica delle nostre infrastrutture e di contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione del Paese" ha detto l'ad di Difesa Servizi Luca Andreoli. Difesa Servizi produce gia' oltre 150 GWH all'anno di energia rinnovabile.

Con l'ultima gara attiva pubblicata 'Energia 5.0', gli impianti realizzati nei prossimi 24 mesi, spiega la nota, saranno in grado di produrre 690 GWH all'anno di energia rinnovabile assicurando il raggiungimento della piena autonomia energetica a tutto il Comparto Difesa. Scopo dell'accordo, della durata di tre anni, si sottolinea, e' accelerare la riqualificazione energetica delle infrastrutture militari, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). 'Intervenire sul patrimonio infrastrutturale della Difesa significa non solo migliorare l'efficienza e ridurre i consumi, ma anche rafforzare la sicurezza e l'autonomia energetica del Paese', ha detto Vinicio Mose' Vigilante, ad del Gse. Tra gli obiettivi anche la formazione a favore del personale del Ministero della Difesa.

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