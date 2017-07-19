Energia: Pichetto, in 2025 da rinnovabili 41% domanda (+25%), e' record annuale -2

Regioni collaborino. Autorizzazioni bloccate in Sardegna (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 apr - "Sul fronte delle rinnovabili - ha inoltre riferito Pichetto - il quadro normativo ormai e' delineato e consente alle Regioni di procedere con spirito collaborativo sia all'individuazione delle aree idonee sia a sbloccare le autorizzazioni, che ormai soprattutto in alcune aree, come la Sardegna, risultano bloccate da molto tempo. Inoltre, stiamo lavorando per garantire l'incremento della produzione di biometano, al fine del raggiungimento degli obiettivi del Pniec al 2030, e la valorizzazione della risorsa geotermica nel mix energetico".

Il ministro ha concluso: "Senza dimenticare l'inserimento nel mix energetico nazionale del nucleare sostenibile la cui legge delega e' al vostro esame e che auspico possa essere approvata dal Parlamento entro l'estate. In ogni caso, considerato il contesto internazionale, il Governo valutera' tutte le possibili opzioni di intervento per tutelare il potere di acquisto delle famiglie e la competitivita' delle imprese".

Bof.

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