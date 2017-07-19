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            Energia: Gse incontra Coordinamento Cers Roma e Lazio, richiesta tavolo permanente

            Tra le complessita' tempi di sviluppo e rendicontazione Pnrr (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - Il Gestore dei Servizi Energetici ha incontrato oggi una delegazione del Coordinamento Cers Roma e Lazio, che nei giorni scorsi aveva chiesto un confronto sulle principali tematiche legate alla costituzione e alla gestione delle Cer sul territorio. La delegazione e' stata ricevuta dall'amministratore delegato del Gse, Vinicio Mose' Vigilante, insieme ai dirigenti della societa' competenti sui temi delle configurazioni energetiche e degli incentivi. Nel corso dell'incontro, i rappresentanti dell'associazione hanno evidenziato alcune complessita' operative che stanno accompagnando la fase di attuazione delle Comunita' energetiche rinnovabili, tra cui i tempi di sviluppo delle configurazioni, la gestione delle modifiche progettuali, la rendicontazione Pnrr, l'interoperabilita' dei dati, la distribuzione degli incentivi e le funzionalita' del portale dedicato. E' stata inoltre avanzata la richiesta di istituire un tavolo tecnico permanente di confronto tra associazioni, Gse e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

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            (RADIOCOR) 20-05-26 19:40:04 (0752)ENE 5 NNNN

              
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            S.S. Lazio 1,58 -0,94 17.35.08 1,52 1,695 1,595


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