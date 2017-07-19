Energia: Gse incontra Coordinamento Cers Roma e Lazio, richiesta tavolo permanente -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - Il Gse, si legge in una nota, ha confermato piena disponibilita' ad attivare forme strutturate di interlocuzione con operatori e associazioni, ribadendo il proprio impegno nell'accompagnare cittadini, enti locali e imprese nella diffusione delle Cer, considerate uno degli strumenti strategici della transizione energetica e della partecipazione dei territori alla produzione di energia rinnovabile. 'Le Comunita' energetiche rinnovabili sono una misura operativa e concreta', ha detto Vinicio Mose' Vigilante. 'I numeri confermano il forte interesse del Paese: il Gse ha gia' pubblicato 12 mila atti di concessione che consentono di sbloccare i contributi a fondo perduto previsti dal Pnrr per le Cer nei Comuni sotto i 50 mila abitanti, mentre ulteriori 8 mila provvedimenti sono in corso di pubblicazione'. Al 31 marzo 2025, iniziale termine di chiusura del bando Pnrr, ha ricordato Vigilante, le richieste pervenute erano circa 3 mila, per 113 milioni di euro di contributi richiesti e circa 260 Mw di potenza.

"Grazie alla proroga della chiusura dello sportello al 30 novembre 2025 e all'estensione della misura ai Comuni fino a 50 mila abitanti - ha aggiunto Vigilante - e' stato possibile raggiungere e superare il target inizialmente previsto di 1.730 MW di potenza. Inoltre, grazie al confronto con la Commissione europea, siamo riusciti a estendere la scadenza per l'entrata in esercizio degli impianti da giugno 2026 fino alla fine del 2027". Nel corso dell'incontro e' emersa una comune volonta' di rafforzare il dialogo tecnico-operativo tra istituzioni, Gse e soggetti attivi sul territorio, con l'obiettivo di consolidare il percorso di crescita delle Comunita' energetiche rinnovabili e favorire una partecipazione sempre piu' ampia di cittadini, imprese ed enti locali alla transizione energetica del Paese.

com-liv.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 20-05-26 19:40:20 (0753)ENE 5 NNNN