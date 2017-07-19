Energia: Ets, 9 Paesi tra cui l'Italia preparano "iniziative comuni"

Riunione con Grecia, Croazia, Romania, Cechia, Slovacchia, Ungheria, Austria e Polonia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 17 mar - A margine del Consiglio ambiente si e' tenuta una riunione di coordinamento ministeriale del gruppo dei Paesi creatosi nel contesto del recente negoziato sulla legge clima.

Obiettivo:verificare la possibilita' di coordinare una linea comune di intervento nello scambio di opinioni sul quadro climatico post-2030 previsto all'ordine del giorno del Consiglio. Una nota del ministero italiano indica che 'si e' registrata una diffusa preoccupazione soprattutto per l'incidenza dell'Ets sia quello sulla produzione termoelettrica che quello sull'industria, sulle economie dei Paesi membri'. Sono state annunciate 'iniziative comuni per affrontare questo problema'. I nove paesi potrebbe costituire una minoranza di blocco al Consiglio. Alla riunione hanno partecipato i ministri di Italia, Grecia, Croazia, Romania, Cechia, Slovacchia, Ungheria, Austria e Polonia. Nei giorni scorsi un documento informale di Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia e Paesi Bassi ha definito il sistema di scambio di quote di emissioni di Co2 come "il pilastro della politica climatica Ue ". Il governo italiano ha richiesto una sospensione temporanea del sistema.

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(RADIOCOR) 17-03-26 10:46:23 (0227) 5 NNNN