Energia: con ora legale fino a -34% su bolletta per illuminazione

Emerge da un'analisi di Pulsee Luce e Gas (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mar - L'ora legale che tornera' nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, genera una serie di risparmi a livello energetico. Il periodo di ora legale, infatti, rappresenta una delle fasi piu' favorevoli dell'anno in termini di efficienza: i consumi complessivi diminuiscono in media del 20% rispetto ai mesi in ora solare. Il calo e' particolarmente evidente per la voce illuminazione ed elettronica (-34%), grazie al maggiore utilizzo della luce naturale, mentre si registra una riduzione del 19% dei consumi in standby. E' quanto emerge da un'analisi di Pulsee Luce e Gas, secondo cui Se da un lato l'ora legale favorisce il risparmio, dall'altro anticipa alcune dinamiche tipiche dei mesi piu' caldi. L'analisi evidenzia infatti un aumento dei consumi legati alla climatizzazione (+30%) e alla refrigerazione degli alimenti (+10%), a conferma di come ogni stagione presenti specifiche sfide nella gestione della spesa energetica.

I risultati di un'analisi condotta sull'anno solare 2024 sono concreti: gli utenti di Energimetro hanno ottenuto un risparmio medio del 10,3% per le abitazioni con riscaldamento tradizionale e del 4,8% per quelle dotate di sistemi di climatizzazione centralizzata (HVAC).

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