Energia: Cgia, rincari benzina, luce e gas costano 29 mld agli italiani

Decreto bollette e taglio accise 'sono insufficienti' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 mag - E' in arrivo una stangata di quasi 29 miliardi per le famiglie e le imprese italiane, che dovranno far fronte quest'anno ai rincari di luce, gas e carburanti. E' la stima dell'ufficio studi della Cgia di Mestre dopo lo shock energetico innescato dalla guerra nel Golfo Persico.

La fetta piu' pesante riguarda benzina e diesel, con 13,6 miliardi di extra costi (+20,4% rispetto al 2025), seguiti da 10,2 miliardi per l'energia elettrica (+12,9%) e 5 miliardi per il gas (+14,6%). A livello territoriale, le famiglie e le imprese piu' colpite saranno quelle della Lombardia, dove i rincari energetici peseranno per 5,4 miliardi di euro, pari a un aumento del 15,1% rispetto al 2025. Seguono l'Emilia-Romagna con +3 miliardi (+16,1%) e il Veneto con +2,9 miliardi (+15,8%).

'Pur riconoscendo la tempestivita' con cui e' intervenuto il governo Meloni per mitigare i rincari di luce, gas, benzina e diesel, le misure introdotte fino adesso appaiono insufficienti per sterilizzare gli effetti dello choc energetico in corso', sottolinea la Cgia nella nota. La cifra di 5 miliardi stanziata dal Decreto bollette e' 'sicuramente importante, ma inadeguata a frenare l'onda lunga dei rincari delle bollette che arriveranno nei prossimi mesi agli italiani'.

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(RADIOCOR) 09-05-26 12:33:38 (0251) 5 NNNN