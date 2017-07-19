Energia: Cgia, rincari benzina, luce e gas costano 29 mld agli italiani -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 mag - Per quanto riguarda i carburanti, con i prezzi alla pompa di benzina e diesel che nell'ultima settimana si sono attestati entrambi attorno ai 2 euro al litro, i rincari piu' marcati in termini percentuali si registrerebbero in Basilicata, dove l'aumento raggiungerebbe il 21,6% (+118 milioni di euro). Seguono la Campania (+1 miliardo) e la Puglia (+837 milioni), entrambe con un incremento del 21,3 per cento. Gli aumenti delle bollette dell'energia elettrica dovrebbero colpire, in valore assoluto, soprattutto la Lombardia con 2,2 miliardi. Seguono il Veneto con poco piu' di un miliardo e l'Emilia Romagna con 967 milioni di euro. Per il gas la Lombardia dovrebbe subire un costo addizionale di 1,2 miliardi. Seguono sempre l'Emilia Romagna con +710 milioni e il Veneto con +611 milioni.

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(RADIOCOR) 09-05-26 12:43:02 (0253) 5 NNNN