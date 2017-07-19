Energia: Cdm rinvia 17 su 24 progetti eolici-agrivoltaici Puglia e Basilicata

Giudizio positivo per sette progetti in Basilicata (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 apr - Il Consiglio dei ministri ha esaminato ventiquattro procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi a progetti di impianti eolici e agrivoltaici per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da realizzare nelle regioni Puglia e Basilicata. E' stato deliberato di rinviare, si legge nel comunicato finale del Cdm, l'esame di diciassette dei ventiquattro progetti, al fine di consentire le necessarie interlocuzioni istituzionali con le Regioni interessate. Il Consiglio dei Ministri ha espresso quindi giudizio positivo di compatibilita' ambientale su sette progetti da realizzare nella Regione Basilicata: Area Cluster Sant'Elia 1 Cerro Falcone 7, Impianto agrivoltaico denominato 'San Nicola', Parco eolico denominato 'Grottole', Impianto agrovoltaico denominato 'Sterpara 1', Impianto agrivoltaico denominato 'Serra Caruso Mor', Impianto agrivoltaico denominato 'Piano del Carro', Impianto agrivoltaico denominato 'Di Benedetto 1'.

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