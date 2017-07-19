Energia: Cattaneo (Enel), problema futuro non sara' prezzo ma disponibilita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 mar - 'In futuro il problema dell'energia non sara' il prezzo ma la sua disponibilita'. Si stima che al 2035 in Italia la domanda energetica crescera' del 20% rispetto al 2025 e del 40% a livello globale spinta dalla digitalizzazione e dallo sviluppo dell'Intelligenza artificiale e della robotica'. Lo ha affermato l'ad di Enel, Flavio Cattaneo, intervenendo ai 70 anni del Cesi. 'In un Paese come il nostro, con un sistema energetico ancora fortemente dipendente dal gas, per il 95% importato, e dalle forniture estere, e' prioritario aumentare significativamente la generazione. Per questo occorre puntare sulla crescita delle rinnovabili, accelerando gli iter autorizzativi, sullo sviluppo dei sistemi di accumulo, e sul repowering dell'idroelettrico attualmente bloccato dalla scadenza delle concessioni, oltre che sul nucleare come fonte complementare', ha aggiunto. Secondo Cattaneo 'dobbiamo considerare pero' che non potremo mai avere un incremento di rinnovabili uguale a quello della Spagna, a causa della nostra conformazione geografica. In Italia e' piu' difficile realizzare impianti perche' e' un Paese stretto e lungo, con catene montuose e paesaggi da tutelare. Di tutto questo sarebbe stato necessario tenere conto prima di accettare, all'epoca, il meccanismo dell'Ets nella stessa maniera di altri Paesi, senza considerare le caratteristiche geografiche peculiari dell'Italia'.

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