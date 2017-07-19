Energia: Bain, 17 mld spesa per efficienza 2025, potenziale da 39 mld al 2030

Industria piu' avanti rispetto a PA e terziario (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, - Nel 2025 la spesa nel mercato dei servizi energetici in Italia ha raggiunto un valore complessivo di circa 17 miliardi di euro, considerando industria (5 mld), terziario (4 mld) e Pubblica Amministrazione(8 mld); al 2030 il mercato, in caso di accelerazione della riduzione dei consumi energetici finali (-1,2% annuo), potrebbe raggiungere i 39 miliardi con una crescita annua fino al 18% (26 mld). E' l'outlook sul mercato dei servizi energetici realizzato da Bain&Company Italia e presentato da Edison Next, Engie, Renovit e Veolia in occasione del convegno "Energia per competere". La spesa nella PA e' stata trainata dai servizi di gestione e manutenzione, nell'industria dalla generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili e dai servizi di gestione e manutenzione degli impianti, nel terziario dagli investimenti sugli edifici. Il settore industriale, dice lo studio, e' il piu' avanzato nell'efficientamento energetico.

Entro il 2030 la spesa per servizi energetici potrebbe triplicare il proprio contributo al pil (dallo 0,6% attuale) e aumentare di oltre 70mila i posti di lavoro diretti e di 220mila quelli nella filiera rispetto agli attuali 170mila occupati diretti e indiretti. Per le imprese lo sviluppo del settore potrebbe tradursi in 4-6 miliardi di risparmi energetici annui e in un aumento del fatturato di 3-5 miliardi.

fon.

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