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            Enac: a breve segnaletica Aeroporto 'Milano Malpensa - Silvio Berlusconi'

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - All'indomani della sentenza del Tar Lombardia che ha legittimato l'intitolazione dell'aeroporto di Milano Malpensa al presidente Silvio Berlusconi deliberata dal Cda di Enac nel 2024 con il via libera del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, l'Enac rende noto di aver gia' chiesto a Sea, societa' di gestione degli aeroporti di Milano, di provvedere alla realizzazione e all'apposizione della nuova segnaletica che riporti la denominazione 'Aeroporto Internazionale Milano Malpensa - Silvio Berlusconi'. Lo rende noto un comunicato dell'Enac.

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