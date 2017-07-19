Enac: a breve segnaletica Aeroporto 'Milano Malpensa - Silvio Berlusconi' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - Il presidente Enac Pierluigi Di Palma nel ribadire come il quadro normativo attribuisce all'Enac e al Ministero competente, la titolarita' delle scelte relative alla denominazione degli aeroporti, e nel prendere atto delle dichiarazioni rilasciate dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala che non impugnera' la decisione del Tar della Lombardia, ha dichiarato: "Per evitare ulteriori pretestuose polemiche abbiamo atteso l'esito di un lungo giudizio, pur non avendo il Tar sospeso il provvedimento adottato dall'Enac. Ora che al di la' di ogni ragionevole dubbio una articolata ed approfondita decisione ha confermato la correttezza della procedura adottata che, peraltro, senza alcuna contestazione e' stata seguita per modificare recentemente l'intitolazione degli scali di Salerno ed Olbia, Enac chiede a Sea, la societa' di gestione aeroportuale degli scali di Milano, di provvedere, con ogni consentita urgenza, alla realizzazione della segnaletica secondo quanto disposto dall'ordinanza della direttrice territoriale Monica Piccirillo'.

'L'intitolazione - ha proseguito Di Palma - come detto anche nella sentenza, vuol essere il riconoscimento del ruolo istituzionale, politico e imprenditoriale ricoperto dal presidente Silvio Berlusconi, a cui, alla sua scomparsa, va ricordato, sono stati riservati funerali di Stato".

com-nep.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 26-04-26 13:28:26 (0281)PA,INF 5 NNNN