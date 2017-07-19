Emilia-Romagna: sanita', oltre 80 mln da Pnrr per 272 apparecchiature

Rinnovato il 30% delle tecnologie (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 mag - Piu' di 80 milioni di euro di investimenti e 272 nuove apparecchiature sanitarie gia' operative. Con questi numeri l'Emilia-Romagna ha comunicato di aver raggiunto il primo obiettivo della missione Salute del Pnrr, completando nei tempi previsti l'ammodernamento del parco tecnologico ospedaliero. Le tecnologie - installate e collaudate tra fine 2024 e i primi mesi del 2026 - includono numerosi macchinari essenziali per diagnosi e terapie: 26 tac, 13 risonanze magnetiche, 15 angiografi, 36 mammografi, 2 pet-tac, 7 spect-tc, 92 sistemi radiologici e 46 ecografi, a cui si aggiungono ulteriori dotazioni ottenute grazie a gare centralizzate, portando al pieno utilizzo delle risorse assegnate (80,8 milioni di euro).

L'intervento ha consentito di rinnovare circa il 30% delle apparecchiature ad alta tecnologia piu' complesse, con l'obiettivo di "migliorare la capacita' diagnostica, la qualita' delle prestazioni e i tempi di accesso per i cittadini", spiega la nota.

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