Emilia-Romagna: oltre 19 mln per difesa ed erosione costa ferrarese -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mar - Sul piano istituzionale, il presidente della Regione Michele de Pascale ha scritto a Veneto e Friuli-Venezia Giulia per avviare "per mettere in campo un'azione coordinata coinvolgendo universita' ed enti di ricerca", si legge in una nota. In parallelo, sono stati candidati dall'Agenzia di Protezione civile al Fondo nazionale di progettazione (finanziamento Rendis-Madse) altri progetti: uno da 9,6 milioni per l'adeguamento delle scogliere tra Lido delle Nazioni e Lido di Pomposa; e un secondo da 13 milioni per il consolidamento delle difese a Lido di Spina sud.

'Massimo impegno per garantire la sicurezza delle comunita' e sostenere un comparto turistico strategico per l'economia regionale', hanno commentato nella nota la sottosegretaria alla Protezione civile Manuela Rontini e l'assessora al Turismo Roberta Frisoni, ricordando che la difesa della costa e' anche un fattore chiave per la continuita' economica e la competitivita' turistica dell'area.

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(RADIOCOR) 28-03-26 16:04:28 (0392) 5 NNNN