Emilia-Romagna: centri estivi, confermati 10 mln risorse europee nel 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 mar - Dieci milioni di euro di risorse europee Fse+ per il 2026 e 34.300 domande accolte nel 2025, pari al 91% delle richieste: la giunta della Regione Emilia-Romagna ha cosi' confermato il sostegno ai centri estivi, per le famiglie con figli tra 3 e 13 anni (fino a 17 anni senza limiti Isee in caso di disabilita') con soglia Isee fissata a 26mila euro. Nel 2025, grazie anche al contributo dei Comuni, la copertura e' salita al 97%: su 37.321 domande presentate, 36.269 sono state accolte, di cui 4.468 relative a minori con disabilita'.

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(RADIOCOR) 21-03-26 12:32:16 (0245) 5 NNNN