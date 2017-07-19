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            Electrolux: Rizzetto (FdI), primo passo positivo ora prudenza e responsabilita'

            Priorita' tutela dei posti di lavoro e della produzione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 giu - 'Il secondo tavolo sulla vertenza Electrolux, che si e' tenuto oggi al Mimit, rappresenta un passo avanti importante nel confronto tra le parti, perche' ha portato a un primo risultato positivo come la sospensione del piano di esuberi e delle chiusure. Un segnale incoraggiante, che accogliamo con grande prudenza e senso di responsabilita''. Lo dichiara in una nota Walter Rizzetto (Fdi), presidente della commissione Lavoro della Camera.

            'Il lavoro di mediazione e coordinamento svolto dal Governo - ha evidenziato - si sta rivelando fondamentale.

            Continueremo a seguire la vertenza con la massima attenzione e determinazione, per favorire una soluzione condivisa e definitiva che tuteli i posti di lavoro, salvaguardi la capacita' produttiva di tutti gli stabilimenti, a partire da quello di Porcia, e garantisca la competitivita' di un comparto industriale strategico per il Paese'.

            com-Bof

            (RADIOCOR) 15-06-26 18:34:51 (0602)GOV 5 NNNN

              


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