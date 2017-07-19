Electrolux: Rizzetto (FdI), bene intervento Governo, seguiro' situazione

Interrogazione a Calderone su tutele e continuita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 mag - 'Accogliamo con favore l'attenzione con cui il Governo sta seguendo la crisi aziendale del gruppo Electrolux dando la disponibilita' a mantenere un confronto costante con l'azienda e a garantire il massimo coordinamento. Siamo di fronte a un'emergenza che colpisce una presenza industriale storica del nostro Paese e che rischia di avere ricadute drammatiche anche sullo stabilimento di Porcia, sito di riferimento per l'intero sistema produttivo nazionale. Per questo presentero' un'interrogazione al ministro del Lavoro, Marina Calderone, per chiedere quali altri iniziative l'Esecutivo intenda intraprendere a tutela dei posti di lavoro, dell'indotto e della continuita' industriale". Lo dichiara in una nota, Walter Rizzetto (FdI), presidente della commissione Lavoro della Camera.

"In una fase cosi' delicata - conclude - e' necessario rafforzare il confronto tra azienda, sindacati e istituzioni territoriali, con l'obiettivo di individuare soluzioni concrete e scongiurare un impoverimento produttivo e occupazionale che il Friuli Venezia Giulia non puo' permettersi. Alle lavoratrici e ai lavoratori di Electrolux voglio esprimere la mia piena solidarieta': non sono soli.

Confido che, con senso di responsabilita' nei prossimi tavoli si possano individuare soluzioni condivise'.

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