Electrolux: Pd, Governo usi 50 giorni cambiare piano industriale

Misure su energia e acciaio, in coordinamento con le Regioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 giu - 'Il tempo guadagnato al tavolo deve essere impiegato dal Governo per trovare argomenti forti con cui ripresentarsi all'azienda e farle cambiare piano rinunciando definitivamente ai licenziamenti. Il Governo, oltre ad adottare misure su energia e acciaio, dovra' anche decidere e coordinare le misure da mettere in campo assieme alle Regioni, che si sono impegnate a fare la loro parte. Non si e' aperta una procedura di licenziamento ma la soluzione deve ancora essere trovata'. Cosi', in una nota, la senatrice Susanna Camusso e i deputati Debora Serracchiani e Vinicio Peluffo, tutti del Pd, dopo aver partecipato al secondo tavolo presso il Mimit dedicato alla vertenza Electrolux.

I parlamentari, che prima della riunione al ministero, hanno avvicinato la delegazione dei lavoratori Electrolux in presidio, hanno dichiarato che 'tutti gli interventi dovranno avvenire a fronte di un impegno chiaro da parte dell'azienda, a trovare prodotti, diversificare il mercato, portare volumi.

Ci devono essere soluzioni concrete su cui lavorare, scelte alla cui fine non ci sia la desertificazione industriale dell'Europa".

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