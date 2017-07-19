Editoria: Club dell'Economia cambia i vertici, Laruffa presidente e Zoppis vice

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 mar - Nuovi vertici per il Club dell'Economia, associazione indipendente di commentatori e divulgatori di economia e finanza che riunisce giornalisti e docenti universitari. Dopo 25 anni, Bruno Costi lascia per motivi professionali la presidenza e l'assemblea dei soci ha affidato la guida a Dario Laruffa in qualita' di presidente e a Giuliano Zoppis vicepresidente.

Il Club, fondato nel 1984 da Livio Magnani e altri economisti - riporta una nota - e' da sempre libera palestra di opinioni, espresse da oltre 60 soci, commentatori e divulgatori di economia e finanza, tutti giornalisti e docenti universitari: attivita' caratteristica del Club gli incontri riservati con i protagonisti della vita economica italiana rispettando la "regola di Chatham house" che consente all'ospite di esprimere in massima liberta' le sue opinioni e ai soci di poter incrementare il proprio patrimonio di conoscenza con il vincolo assoluto della non divulgazione.

L'assemblea ha varato il nuovo consiglio direttivo che vedra' la presenza, oltre a Laruffa e Zoppis, di Serena Sileoni, Carlo Clericetti, Antonio Di Majo, Stefano Feltri, Giuseppe Pisauro, con Bruno Costi invitato permanente.

Inoltre, nella loro qualita' di fondatori, Mario Baldassarri e Innocenzo Cipolletta sono stati nominati soci onorari aggiungendosi cosi' ad Antonio Pedone.

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(RADIOCOR) 30-03-26 12:36:53 (0285) 5 NNNN