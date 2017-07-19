Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Editoria: Club dell'Economia cambia i vertici, Laruffa presidente e Zoppis vice

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 mar - Nuovi vertici per il Club dell'Economia, associazione indipendente di commentatori e divulgatori di economia e finanza che riunisce giornalisti e docenti universitari. Dopo 25 anni, Bruno Costi lascia per motivi professionali la presidenza e l'assemblea dei soci ha affidato la guida a Dario Laruffa in qualita' di presidente e a Giuliano Zoppis vicepresidente.

            Il Club, fondato nel 1984 da Livio Magnani e altri economisti - riporta una nota - e' da sempre libera palestra di opinioni, espresse da oltre 60 soci, commentatori e divulgatori di economia e finanza, tutti giornalisti e docenti universitari: attivita' caratteristica del Club gli incontri riservati con i protagonisti della vita economica italiana rispettando la "regola di Chatham house" che consente all'ospite di esprimere in massima liberta' le sue opinioni e ai soci di poter incrementare il proprio patrimonio di conoscenza con il vincolo assoluto della non divulgazione.

            L'assemblea ha varato il nuovo consiglio direttivo che vedra' la presenza, oltre a Laruffa e Zoppis, di Serena Sileoni, Carlo Clericetti, Antonio Di Majo, Stefano Feltri, Giuseppe Pisauro, con Bruno Costi invitato permanente.

            Inoltre, nella loro qualita' di fondatori, Mario Baldassarri e Innocenzo Cipolletta sono stati nominati soci onorari aggiungendosi cosi' ad Antonio Pedone.

            Fon

            (RADIOCOR) 30-03-26 12:36:53 (0285) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.