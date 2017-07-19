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            Edilizia: Lazio, giunta assegna 44,2 milioni a cinque Aziende casa

            Per centinaia di alloggi Ater lavori entro l'anno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 8 mag - La giunta regionale del Lazio ha approvato, nell'ambito del 'Por Lazio Fesr 2021-2027-obiettivo di policy Housing', la delibera che assegna risorse per 44,2 milioni di euro alle cinque Aziende regionali per l'edilizia residenziale (Ater) per la riqualificazione e l'efficientamento di 'centinaia di alloggi'. L'iniziativa e' stata illustrata questa mattina a Roma dal presidente della Regione Francesco Rocca e da Roberta Angelilli e Pasquale Ciacciarelli, rispettivamente assessori alle Attivita' produttive e alle Politiche abitative. Risorse per 28,5 milioni vengono ripartite tra le Ater di Roma provincia, Frosinone, Rieti, Latina e Civitavecchia. Ulteriori 15,7 milioni vengono assegnati all'Ater Roma e riservati al comprensorio di Tor Sapienza.

            'Tutti gli interventi - informa la regione - saranno in grado di essere avviati entro l'anno in corso e conclusi nei termini previsti dal programma di finanziamento, essendo tutti dotati di Pfte ovvero di progettazione esecutiva'.

            Fro.

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            (RADIOCOR) 08-05-26 14:15:13 (0424)PA,IMM 5 NNNN

              


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