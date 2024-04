Edilizia: Calandrini (Fdi), imperdonabile spesa bonus oltre 200 miliardi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 apr - 'Con il governo Meloni basta sprechi e bonus a pioggia', aggiunge Calandrini. 'Stiamo lavorando alacremente per arginare i danni, per far si' che chi ha effettivamente bisogno sia aiutato, che i servizi migliorino, ma mettendo un freno alle spese. E i controlli messi in campo dal governo funzionano.

Cambiare e' possibile'. 'Solo per fare un esempio - conclude il presidente della commissione Bilancio di Palazzo Madama -, delle richieste per l'assegno di inclusione, soltanto una su due e' regolare. Le domande che non rispondono ai requisiti sono state respinte, e sono circa 400mila. Ci vuole adesso una grande responsabilita' da parte di tutti'.

