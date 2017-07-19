Edilizia: Ance, bilateralita' settore garanzia di tutela per lavoratori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 7 mag - 'Ci uniamo ai sindacati, FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil, nel difendere il sistema bilaterale delle costruzioni da attacchi ingiustificati che puntano a smontare un sistema la cui terzieta' garantisce sicurezza, qualita' e rispetto delle regole. Valori che non si possono svendere in nome di non ben precisati risparmi che andrebbero solo a intaccare garanzie e tutele dei lavoratori'. Lo afferma in una nota la presidente dell'Ance Federica Brancaccio.'Chi ignora il valore del nostro sistema bilaterale e delle casse edili - aggiunge - si basa su una visione distorta del loro ruolo di presidio contro concorrenza sleale, lavoro nero, evasione contributiva, dumping contrattuale oltre che centro di erogazione di servizi, formazione e premialita' per tutte le imprese di costruzione in particolare per quelle virtuose' continua la presidente dei costruttori.

com-fro.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 07-05-26 18:23:33 (0739)INF 5 NNNN