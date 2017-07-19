(ECO)Nucleare: Pichetto, e' unico modo per soddisfare fabbisogno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 mag - L'unico modo per soddisfare l'aumento del fabbisogno energetico italiano e mantenere la nostra economia tra le piu' ricche del mondo e' integrare il mix energetico con il nucleare. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo al convegno "Nucleare, la sfida energetica per la sicurezza dei Paese", organizzato da Agenda Italia. "Al 2040 si stima un fabbisogno per l'Italia di 450 terawattora. Potremo alzare idroelettrico, rinnovabili, eolico, geotermico, ma quei 450 terawattora al 2040, come pensiamo di raggiungerli, come pensiamo di dare la risposta?", si e' domandato il ministro. "Vogliamo far rimanere il nostro Paese tra i ricchi del mondo, o vogliamo passare alla decrescita felice come veniva definita. Credo nel nucleare, perche' in questo momento e' l'unica produzione neutra, decarbonizzata, alternativa, di integrazione rispetto alle nostre strutture nazionali", ha sottolineato il ministro, dicendosi sicuro che quando sara' approvato il disegno di legge sul nucleare, dal 2028, "mi aspetto che qualcuno raccolga le firme" per un referendum contro e "se noi saremo stati capaci di spiegare che l'integrazione alle rinnovabili, al modello attuale, puo' avvenire solo con il nucleare e puo' dare risposte al Paese, vinceremo anche il referendum".

Fla-Liv.

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