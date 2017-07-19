Durst: investe 20 mln su nuovo polo a Como e punta a fatturato doppio in 5 anni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 5 giu - Durst Group investira' circa 20 milioni di euro per realizzare un nuovo polo industriale "dedicato alla stampa tessile digitale nel cuore del distretto tessile comasco", spiega una nota. Il gruppo altoatesino, che nel 2025 ha registrato un fatturato superiore a 430 milioni di euro, ha inoltre fissato l'obiettivo di raddoppiare i ricavi nei prossimi cinque anni, "sostenuto anche dall'ulteriore consolidamento del proprio ruolo nelle tecnologie per la stampa tessile industriale". Il nuovo hub sara' specializzato nello sviluppo di tecnologie inkjet, software, ricerca applicata e soluzioni per la stampa tessile digitale industriale. Il progetto nasce dall'acquisizione di Aleph, attiva nello sviluppo di tecnologie inkjet per la stampa diretta su tessuto e carta.

'Como stampa i tessuti del mondo da generazioni. Non siamo qui di passaggio: siamo qui per restare', ha dichiarato nella nota Christoph Gamper, ceo e co-owner di Durst Group. Il sito operera' nello sviluppo e nella produzione di tecnologie inkjet per il settore fashion e home textile e sara' progressivamente ampliato come centro per la collaborazione con i clienti e per lo sviluppo di software e automazione dedicati all'industria tessile. 'Il nostro obiettivo e' creare a Como un polo tecnologico e produttivo altamente specializzato, capace di attrarre competenze, sviluppare nuove professionalita' e generare nuove opportunita' per il territorio', ha aggiunto Alessandro Manes, director global sales industrial textile di Durst Group.

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(RADIOCOR) 05-06-26 19:09:26 (0615) 5 NNNN